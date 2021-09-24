В Брянске изготовили эскиз памятника прокурору Александру Рекункову

Конкурсная комиссия отдала предпочтение эскизу художника Александра Ромашевского. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске изготовили эскиз памятника генеральному прокурору СССР, прокурору Брянской области Александру Рекункову. Его автор - заслуженный художник РФ Александр Ромашевский, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Свой вариант предлагал и народный художник РФ Салават Щербаков. Однако конкурсная комиссия отдала предпочтение эскизу Ромашевского.

Он представляет собой фигуру Александра Рекункова, установленную на невысоком постаменте. Советский и российский юрист изображен в полный рост в кителе Генерального прокурора СССР. За его плечом размещена бронзовая стела, напоминающая по форме флаг. Памятник планируют выполнить из бронзы и гранита. Его высота составит около 3,5 метров.

- Когда монумент будет готов, он займет центральное место в новом одноименном сквере, который сейчас благоустраивается возле здания прокуратуры Брянской области, - говорят в мэрии Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».