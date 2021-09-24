Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 175 жителей региона, выздоровели 211 пациентов. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 4130 ПЦР-тестов.
В целом у 64367 человек подтвердили коронавирус, вылечился 59918 жителей области, умерли 1386 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 765146.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 72 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 44 человека. По 12 диагнозов "коронавиурс" поставили в Карачевском и Брасовсокм районах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 сентября 2021 года:
— Брянск – 24309 (+72)
— Брянский район – 6665 (+44)
— Дятьковский район – 3003 (+1)
— Карачевский район – 2205 (+12)
— Клинцы – 2099
— Стародубский район – 1786
— Новозыбков – 1743
— Трубчевский район – 1746 (+4)
— Навлинский район – 1651 (+8)
— Жуковский район – 1444 (+1)
— Выгоничский район – 1416 (+5)
— Унечский район – 1353 (+1)
— Брасовский район – 1312 (+12)
— Комаричский район – 1159 (+7)
— Почепский район – 1152 (+2)
— Мглинский район – 1037 (+1)
— Климовский район – 1012
— Клетнянский район – 982
— Погарский район – 956
— Фокино – 963 (+2)
— Дубровский район – 862 (+1)
— Сельцо – 826
— Суземский район – 731
— Клинцовский район – 705
— Суражский район – 593
— Злынковский район – 590
— Гордеевский район – 586
— Красногорский район – 497 (+1)
— Севский район – 455 456 (+1)
— Жирятинский район – 267
— Рогнединский район – 160
— Иногородние – 101.
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