Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 175 жителей региона, выздоровели 211 пациентов. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 4130 ПЦР-тестов.

В целом у 64367 человек подтвердили коронавирус, вылечился 59918 жителей области, умерли 1386 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 765146.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 72 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 44 человека. По 12 диагнозов "коронавиурс" поставили в Карачевском и Брасовсокм районах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 сентября 2021 года:

— Брянск – 24309 (+72)

— Брянский район – 6665 (+44)

— Дятьковский район – 3003 (+1)

— Карачевский район – 2205 (+12)

— Клинцы – 2099

— Стародубский район – 1786

— Новозыбков – 1743

— Трубчевский район – 1746 (+4)

— Навлинский район – 1651 (+8)

— Жуковский район – 1444 (+1)

— Выгоничский район – 1416 (+5)

— Унечский район – 1353 (+1)

— Брасовский район – 1312 (+12)

— Комаричский район – 1159 (+7)

— Почепский район – 1152 (+2)

— Мглинский район – 1037 (+1)

— Климовский район – 1012

— Клетнянский район – 982

— Погарский район – 956

— Фокино – 963 (+2)

— Дубровский район – 862 (+1)

— Сельцо – 826

— Суземский район – 731

— Клинцовский район – 705

— Суражский район – 593

— Злынковский район – 590

— Гордеевский район – 586

— Красногорский район – 497 (+1)

— Севский район – 455 456 (+1)

— Жирятинский район – 267

— Рогнединский район – 160

— Иногородние – 101.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».