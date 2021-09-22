Единственный гол у брянского «Динамо» направил в ворота соперников Максим Новиков. Фото: ФК "Динамо" Брянск, vk.com.

Брянское «Динамо» проиграло тульскому «Арсеналу». Матч состоялся 22 сентября на стадионе «Динамо». Игра в рамках кубка России завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей, сообщают в соцсети на странице ФК «Динамо».

В составе команды-победительницы во время матча отличились Артем Сокол, Кирилл Панченко, Даниил Хлусевич, Кингз Кангва и Александру Тудорие. Единственный гол у брянского «Динамо» направил в ворота соперников Максим Новиков.

Следующий матч подопечные Александра Фомичева сыграют в рамках Первенства ФНЛ-2. Состоится он 26 сентября на выезде сине-белые сыграют с курским «Авангардом».

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