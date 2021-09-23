Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области урожай картофеля оказался под угрозой из-за дождей. В нашем регионе, а также Тульской, Новгородской, Нижегородской областях наблюдается серьезное отставание потемпам уборки, сообщает "Российская газета".

Обычно картофель в сентябре дешевеет. Но по данным Росстата, второй хлеб в этом году в уборочную кампанию дорожает вторую неделю подряд. Если дожди затянутся, а температура уйдет сразу в минус, есть риск недополучить урожай картофеля.

В середине августа 2021 года брянский губернатор прогнозировал, что регион перевыполнит прошлогодние показатели по урожаю зерновых и картофеля.

- Мы являемся картофельной житницей, - говорил Александр Богомаз на Всероссийском дне поля. - Всего у нас 28,2 тысячи гектаров промышленных посадок картофеля, это 10%, а по валовому сбору мы собираем более 15% всего картофеля.

Средняя урожайность раннего картофеля в Брянской области составила 300 центнеров с гектара. Его поставляли во все регионы страны.

Массовая уборка второго хлеба в Брянской области намечалась на конец августа - начало сентября.