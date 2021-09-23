В Брянске чиновника Ространснадзора задержали за взятку 90 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске чиновника Ространснадзора России задержали за вязтку 90 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ совместно с центральным аппаратом ведомства. Брянские следователи в конце августа завели уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с июля 2017 по август 2018 года государственный инспектор окружного управления Ространснадзора получил незаконное вознаграждение от сотрудника фирмы, занимающейся транспортной безопасностью. Деньги перечислили на банковкую карту супруги чиновника. За взятку с коммерческой фирмой заключили договоры о выполнении работ по оценке уязвимости и разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской обалсти.

Следователи провели обыски в квартире подозреваемого. Во время допроса задержанный признался в преступлении и обещал сотрудничать со следствием.

Чиновнику предъявили обвинение.