Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 170 жителей региона, выздоровели 132 пациента. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. ЗА сутки выполнили 1929 ПЦР-тестов.

В целом у 64023 человек подтвердили коронавирус, вылечился 59551 житель области, умерли 1360 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 755320.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 103 новых случая коронавируса. В Брянском районе подтвердили 27 случаев заболевания. 13 человек заболели в Навлинском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 10 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 сентября 2021 года:

— Брянск – 24187 (+103)

— Брянский район – 6618 (+27)

— Дятьковский район – 2995 (+1)

— Карачевский район – 2193 (+4)

— Клинцы – 2081

— Стародубский район – 1773 (+1)

— Новозыбков – 1738

— Трубчевский район – 1731

— Навлинский район – 1636 (+13)

— Жуковский район – 1442

— Выгоничский район – 1411 (+8)

— Унечский район – 1346 (+3)

— Брасовский район – 1299 (+8)

— Комаричский район – 1152 (+2)

— Почепский район – 1143

— Мглинский район – 1035

— Климовский район – 1006

— Клетнянский район – 981

— Погарский район – 952

— Фокино – 961

— Дубровский район – 860

— Сельцо – 824

— Суземский район – 730

— Клинцовский район – 697

— Суражский район – 589

— Злынковский район – 588

— Гордеевский район – 582

— Красногорский район – 492

— Севский район – 455

— Жирятинский район – 266

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.