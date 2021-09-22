Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 170 жителей региона, выздоровели 132 пациента. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. ЗА сутки выполнили 1929 ПЦР-тестов.
В целом у 64023 человек подтвердили коронавирус, вылечился 59551 житель области, умерли 1360 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 755320.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 103 новых случая коронавируса. В Брянском районе подтвердили 27 случаев заболевания. 13 человек заболели в Навлинском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 10 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 сентября 2021 года:
— Брянск – 24187 (+103)
— Брянский район – 6618 (+27)
— Дятьковский район – 2995 (+1)
— Карачевский район – 2193 (+4)
— Клинцы – 2081
— Стародубский район – 1773 (+1)
— Новозыбков – 1738
— Трубчевский район – 1731
— Навлинский район – 1636 (+13)
— Жуковский район – 1442
— Выгоничский район – 1411 (+8)
— Унечский район – 1346 (+3)
— Брасовский район – 1299 (+8)
— Комаричский район – 1152 (+2)
— Почепский район – 1143
— Мглинский район – 1035
— Климовский район – 1006
— Клетнянский район – 981
— Погарский район – 952
— Фокино – 961
— Дубровский район – 860
— Сельцо – 824
— Суземский район – 730
— Клинцовский район – 697
— Суражский район – 589
— Злынковский район – 588
— Гордеевский район – 582
— Красногорский район – 492
— Севский район – 455
— Жирятинский район – 266
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.