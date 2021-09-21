В Брянской области подвели окончательные итоги выборов в Госдуму

Кандидаты от "Единой России" победили по всем избирательным округам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Брянской области 21 сентября повели окончательные итоги выборов в Государственную Думу. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса подписали протоколы. Их отправят в Центральную избирательную комиссию.

Выбры признали состоявшимися. Явка избирателей в Брянской области оказалась одной из самых высоких в России. Свой голос отдали больше 68% избирателей или 661 820 человек.

По партийным спискам голоса распределились:

1. "Единая Россия" - - 64,32%

2. КПРФ - 13,7%

3. ЛДПР - 8,6%

4. "Справедливая Россия - За правду" - 4,97%

5. "Новые люди" - 2,33%

6. Партия пенсионеров - 1,27%

Остальные партии набрали меньше одного процента голосов, сообщают в региональном избиркоме.

В одномандатном округе №77 победил Николай Валуев от "Единой России". Он набрал 62,56% голосов. На втором месте Константин Павлов из КПРФ с 15,02% голосов. На третьем - Алексей Тимошков. За него проголосовали 5,25% избирателей.

В одномандатном избирательном округе №78 выиграл Николай Алексеенко. Он баллотировался от "Единой России" и набрал 57,73% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Архицкий с 16,19%. На третьем - Виталий Минаков от "Справедливой России - За правду". За него проголосовали 12,28%

На дополнительных выборах в Брянскую областную Думу в Жуковском избирательном округе №16 большинство голосов набрал единоросс Алексей Воробьев. Он побеждает с результатом 44,92%. В Климовском избирательном округе №26 победа также досталась кандидату от "Единой России". Василий Попадайло набрал 56,63%.