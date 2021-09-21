Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 168 жителей региона, выздоровели 116 пациентов. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 63853 человек подтвердили коронавирус, вылечились 59419 жителя области, умерли 1350 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 753391.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 34 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост. Немногим меньше заболевших в Брянском районе - 26. 16 новых случаев подтвердили в городе Фокино, 13 - в Клинцах, 12 - в Суземском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 сентября 2021 года:
— Брянск – 24084 (+34)
— Брянский район – 6591 (+26)
— Дятьковский район – 2994 (+9)
— Карачевский район – 2189 (+10)
— Клинцы – 2081 (+13)
— Стародубский район – 1772 (+2)
— Новозыбков – 1738 (+3)
— Трубчевский район – 1731 (+2)
— Навлинский район – 1623
— Жуковский район – 1442 (+2)
— Выгоничский район – 1403
— Унечский район – 1343
— Брасовский район – 1291
— Комаричский район – 1150 (+7)
— Почепский район – 1143 (+4)
— Мглинский район – 1035 (+5)
— Климовский район – 1006 (+6)
— Клетнянский район – 981 (+5)
— Погарский район – 952
— Фокино – 961 (+16)
— Дубровский район – 860
— Сельцо – 824 (+2)
— Суземский район – 730 (+12)
— Клинцовский район – 697 (+2)
— Суражский район – 589
— Злынковский район – 588 (+4)
— Гордеевский район – 582 (+1)
— Красногорский район – 492 (+2)
— Севский район – 455
— Жирятинский район – 266 (+1)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.