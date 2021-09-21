Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 168 жителей региона, выздоровели 116 пациентов. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 63853 человек подтвердили коронавирус, вылечились 59419 жителя области, умерли 1350 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 753391.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 34 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост. Немногим меньше заболевших в Брянском районе - 26. 16 новых случаев подтвердили в городе Фокино, 13 - в Клинцах, 12 - в Суземском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 сентября 2021 года:

— Брянск – 24084 (+34)

— Брянский район – 6591 (+26)

— Дятьковский район – 2994 (+9)

— Карачевский район – 2189 (+10)

— Клинцы – 2081 (+13)

— Стародубский район – 1772 (+2)

— Новозыбков – 1738 (+3)

— Трубчевский район – 1731 (+2)

— Навлинский район – 1623

— Жуковский район – 1442 (+2)

— Выгоничский район – 1403

— Унечский район – 1343

— Брасовский район – 1291

— Комаричский район – 1150 (+7)

— Почепский район – 1143 (+4)

— Мглинский район – 1035 (+5)

— Климовский район – 1006 (+6)

— Клетнянский район – 981 (+5)

— Погарский район – 952

— Фокино – 961 (+16)

— Дубровский район – 860

— Сельцо – 824 (+2)

— Суземский район – 730 (+12)

— Клинцовский район – 697 (+2)

— Суражский район – 589

— Злынковский район – 588 (+4)

— Гордеевский район – 582 (+1)

— Красногорский район – 492 (+2)

— Севский район – 455

— Жирятинский район – 266 (+1)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.