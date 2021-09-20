В Брянской области сотрудники и ветераны УФСБ почтили память партизан-чекистов

Памятное событие провели также и в честь 103 годовщины образования органов безопасности на Брянщине. Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Сотрудники и ветераны УФСБ России по Брянской области, представители органов исполнительной власти и общественных организаций региона, местные жители побывали в жуковском селе Белоголовль у мемориала партизанам-чекистам. Здесь 15 сентября состоялось памятное событие в честь 80-летия со дня перехода отрядом особого назначения под командованием Дмитрия Медведева линии фронта с целью организации партизанского движения в тылу врага, а также 103 годовщины образования органов безопасности на Брянщине.

Присутствующие почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Заведующая музеем заведующая музеем Героя Советского Союза Дмитрия Медведева Нина Шик рассказала о самоотверженности воинов-чекистов, а также значимости совершенного ими подвига, который сорвал намерения немецко-фашистских захватчиков во время наступлении на Москву. Важность сохранения памяти об исторических событиях для воспитания молодого поколения подчеркнули в своих выступлениях ветераны УФСБ.

- УФСБ России по Брянской области благодарить руководство АО УК «Брянский машиностроительный завод» и председателя областного отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виктору Гринкевичу за содействие в создании и реконструкции памятника, -говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Напомним, что с данным монументам в июле этого года произошла скандальная история после публикации фотографий памятника в социальных сетях. Мемориал тогда реконструировали. И автор снимков подумал, что владелец частного дома, находящегося позади монумента, прихватил себе часть территории. Да еще таким образом, что за забором оказалась часть памятника.

Не разобравшись в ситуации, депутаты начали писать официальные запросы в прокуратуру и грозить уголовными делами. Хотя в администрации Жуковского района ответили, что границы памятника и забора не изменялись во время ремонта.

Выяснилось, что частный дом у памятника принадлежит семье председателя регионального отделения движения «Опора России» Виктору Гринкевичу. Да и сам памятник был построен по его инициативе и на его деньги.

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