Выборы в Брянской области-2021: предварительные итоги

В Брянской области проголосовали 661820 избирателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборы в Брянской области-2021 завершились 19 сентября. В восемь часов вечера закрылись все избирательные участки. Их было в области 1081.

Выборы продолжались три дня с 17 по 19 сентября. За это время проголосовали 661820 избирателей. Явка составила 68,65%.

Самыми активными избирателями оказались жители Гордеевского, Мглинского и Стародубского районов. Самая высокая явка в Брянске оказалась в Володарском районе.

На следующий день, 20 сентября, появились первые итоги голосования брянцев.

Госдума

Жители области выбирали партии, которые должны пройти в Государственную Думу восьмого созыва. По спискам лидирует «Единая Россия». Партия набрала 64,84% голосов. За нее проголосовали больше 216 тысяч избирателей в регионе. На втором месте КПРФ – с 14,13% голосов. За ЛДПР свой голос отдали 7,72% избирателей. На четвертом месте оказалась партия «Справедливая Россия – За правду» с 4,17%. На пятом – «Новые люди». Они набрали в Брянской области 2,91%.

Больше одного процента голосов набрала еще Партия пенсионеров – 1,41%. Остальные политические объединения не преодолели однопроцентный барьер. Это данные на 16.00 20 сентября.

Одномандатники

По одномандатным округам также лидируют депутаты от «Единой России». В Унечском избирательном округе №78 побеждает Николай Алексеенко. За него проголосовали больше 187 тысяч брянцев – это больше 57% избирателей. На втором месте – Андрей Архицкий из КПРФ. У него 16,2% голосов. Третье занял Виталий Минаков с 12,3% голосов. Он баллотировался от партии «Справедливая Россия – За правду».

В избирательном округе №77 побеждает Николай Валуев от «Единой России» с 62,5% избирателей. На втором месте в округе идет Константин Павлов от КПРФ. Он набрал 15%. И на третьем Алексей Тимошков из «Справедливой России – За правду». За него проголосовали 5,3% избирателей.

Областная Дума

В Брянской области выбирали депутатов областной Думы. Свободные мандаты появились после сложения полномочий депутата Владимира Драникова и смерти депутата Николая Третьякова в Жуковке.

По Жуковскому округу в облдуму прошел Алексей Воробьев. За него проголосовали 7283 избирателя - 44,92%. Депутат от «Единой России» победил с небольшим отрывом от кандидата от КПРФ. За коммуниста Александра Гашичева проголосовали 6144 жителя.

По Климовскому округу победил единорос Василий Попадайло. За него свой голос отдали 12920 избирателей или 56,63%.

Нарушения

Зафиксировали и несколько нарушений на избирательных участках Брянской области. Из-за них аннулировали около 1,8 тысячи бюллетеней.

Видео с предполагаемым вбросом бюллетеней появилось с избирательного участка №475 в Клетне. Еще один случай зафиксировали в Новозыбкове на избирательном участке №699.

– В избирательную комиссию поступили сообщения о фальсификациях на двух участках, – прокомментировала председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова. – Мы незамедлительно направили эту информацию в Следственный комитет, который разберется в ситуации.

Результаты голосования на этих участках аннулировали. Членов участковых избирательных комиссий отстранили от работы.

Правоохранителям придется выяснить, были ли эти факты провокациями конкурентов или попытками сфальсифицировать результаты. Кстати, уголовных дел после вмешательства в выборы в Брянской области пока не заводили.