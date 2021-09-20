Прокуратура потребовала от мэра Брянска улучшить работу транспорта

Расписание движения автобусов не позволяет пассажирам без угрозы для здоровья перемещаться на них по городу. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Прокуратура потребовала от главы Брянской городской администрации улучшить работу транспорта. Установили, что с 1 по 12 сентября этого года предприятия, выполняющие пассажирские перевозки в городе, работали с перебоями. Главные причины невыполнения рейсов – техническая неисправность автобусов и заболевание водителей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Меры, которые приняла горадминистрация, являются недостаточными. Расписание движения автобусов не позволяет пассажирам без угрозы для здоровья перемещаться на них по городу. Кроме того, существующий автобусный парк нуждается в обновлении и увеличении количества машин на маршрутах.

- Главе Брянской городской администрации внесли представление, - говорят в надзорном ведомстве. – Устранение выявленных нарушений находится на контроле.

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