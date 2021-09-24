Брянский губернатор Александр Богомаз отказался от мандата депутата Госдумы

В Государственной думе депутаты «Единой России» получили 324 места. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отказался от мандата депутата Государственной Думы. Он возглавлял территориальный список кандидатов от "Единой России". За ним по партийному списку следуют кандидаты от "Единой России" Сергей Неверов и Ирина Агафонова.

- Губернатор отказался от мандата депутата Государственной Думы, - сообщили «КП-Брянск» в пресс-службе регионального правительства. - Глава региона написал соответствующее заявление.

В Государственной Думе депутаты «Единой России» получили 324 места из 450.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы проходили в Брянской области в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Больше всех голосов избирателей получила партия "Единая Россия"- 64,32%. За КПРФ проголосовали 13,7%, за ЛДПР - 8,6%. Партии "Справедливая Россия - За правду" свои голоса в поддержку отдали 4,97%, "Новые люди" поддержали 2,33%, Партию пенсионеров - 1,27%. В одномандатных избирательных округах лидируют кандидаты от "Единой России". По округу №77 победил Николай Валуев с результатом 62,56% голосов, в округе № 78 за Николая Алексеенко проголосовали 57,73% избирателей.

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