Брянцев предупредили о ливне и сильном ветре 19 сентября

Дождь вновь будет идти ночью и днем. Фото: Марина АНТОНОВА

Жителей Брянской области предупредили о ливне и сильном ветре в воскресенье, 19 сентября. По прогнозам синоптиков, днем и ночью пройдет дождь. Ветер будет дуть с востока со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью и утром порывы местами могут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура ночью будет от 4 до 9 градусов. Днем воздух прогреется до 13 тепла, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогоды возникает вероятность отключения электроснабжения, ухудшения дорожной обстановки, обрушения ветхих конструкций, разрушения дорог, размытия дамб.