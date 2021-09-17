В Брянске 17 сентября стартовали трехдневные выборы в Государственную Думу

На всех избирательных участках Брянска обеспечили и строго соблюдают необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 17 сентября, как и по всей России, стартовали трехдневные выборы в Государственную Думу. Двери 172 участков открылись ровно в 8 утра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Прозрачность голосования обеспечивают 2 тысячи 158 наблюдателей как от политических партий, так и от кандидатов. Избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00. Проголосовать можно будет в удобный день с 17 по 19 сентября.

- На нынешних выборах в Госдуму средний возраст кандидатов существенно снизился – отмечают в избирательной комиссии Брянской области.- Средний возраст брянских кандидатов составляет 44 года. Самому молодому - 24 года. Всего брянские региональные отделения политических партий выдвинули 6 кандидатов, которым нет еще 40 лет.

На избирательном участке №150, который находится в здании Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного, желающие проголосовать с утра стояли в очереди еще до открытия. Голосующие разного возраста. Но в основном - среднего и старшего. Молодежи было немного. По словам председателя комиссии Алексея Базулина, молодые избиратели приходят на участок охотно. Н прошлых выборах фокинская молодежь активно проявила сою гражданскую позицию.

На 150-м участке, как и на всех избирательных участках Брянска обеспечили и строго соблюдают необходимые меры безопасности. На входе в участок разместили специальный дезинфицирующий коврик, каждому избирателю в обязательном порядке измеряют температуру, обрабатывают руки санитайзером. Также каждому выдают индивидуальный набор, в котором находится маска, перчатки и шариковая ручка.

Накануне выборов на всех избирательных участках представители районных администраций, УМВД, МЧС, Росгвардии проверили антитеррористическую и пожарную безопасность.

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