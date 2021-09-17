Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 151 житель региона, выздоровели 148 пациентов. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2081 тест на коронавирус.
В целом у 63200 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58878 жителей области, умерли 1306 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 742972.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 58 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 20 заболевшими. 7 случаев зарегистрировали в Климовском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 сентября 2021 года:
— Брянск –23873 (+58)
— Брянский район –6521 (+2)
— Дятьковский район - 2965 (+20)
— Карачевский район – 2169 (+2)
— Клинцы – 2030 (+7)
— Стародубский район - 1749
— Новозыбков – 1717 (+4)
— Трубчевский район – 1688
— Навлинский район – 1616 (+2)
— Жуковский район – 1433 (+5)
— Выгоничский район – 1400
— Унечский район – 1330
— Брасовский район – 1283 (+4)
— Комаричский район – 1135
— Почепский район – 1128 (+3)
— Мглинский район – 1023 (+4)
— Климовский район – 995 (+7)
— Клетнянский район – 974 (+2)
— Погарский район – 947 (+4)
— Фокино – 943 (+8)
— Дубровский район – 857 (+4)
— Сельцо – 817
— Суземский район – 716
— Клинцовский район – 687 (+2)
— Суражский район – 586
— Злынковский район – 581 (+3)
— Гордеевский район – 577 (+5)
— Красногорский район – 488 (+2)
— Севский район – 452
— Жирятинский район – 260 (+3)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.
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