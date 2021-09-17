Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 151 житель региона, выздоровели 148 пациентов. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2081 тест на коронавирус.

В целом у 63200 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58878 жителей области, умерли 1306 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 742972.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 58 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 20 заболевшими. 7 случаев зарегистрировали в Климовском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 сентября 2021 года:

— Брянск –23873 (+58)

— Брянский район –6521 (+2)

— Дятьковский район - 2965 (+20)

— Карачевский район – 2169 (+2)

— Клинцы – 2030 (+7)

— Стародубский район - 1749

— Новозыбков – 1717 (+4)

— Трубчевский район – 1688

— Навлинский район – 1616 (+2)

— Жуковский район – 1433 (+5)

— Выгоничский район – 1400

— Унечский район – 1330

— Брасовский район – 1283 (+4)

— Комаричский район – 1135

— Почепский район – 1128 (+3)

— Мглинский район – 1023 (+4)

— Климовский район – 995 (+7)

— Клетнянский район – 974 (+2)

— Погарский район – 947 (+4)

— Фокино – 943 (+8)

— Дубровский район – 857 (+4)

— Сельцо – 817

— Суземский район – 716

— Клинцовский район – 687 (+2)

— Суражский район – 586

— Злынковский район – 581 (+3)

— Гордеевский район – 577 (+5)

— Красногорский район – 488 (+2)

— Севский район – 452

— Жирятинский район – 260 (+3)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.

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