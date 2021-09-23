Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 7:20

В Брянске на строящемся на набережной мосту укладывают балки

Длина объекта составит 270 метров
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, который эксплуатируют уже больше 25 лет.

Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, который эксплуатируют уже больше 25 лет.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска на набережной на строящемся мосту укладывают балки весом не меньше 34 тонн каждая. Их производят в Белгороде. А в Брянск должны поставить 198 штук. Напомним, первую балку монтировали 14 сентября. Строительство моста идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, который эксплуатируют уже больше 25 лет, - говорят в мэрии города.- Длина нового четырехполосного моста составит 270 метров.

Параллельно строят опоры моста. Всего их поставят 12. Две из них – в русле Десны. На трех опорах уже залили железобетонные колонны, также забетонировали три ригеля. Еще для нескольких ригелей вяжут арматурные каркасы. Кроме того, в русле реки также организуют площадку для заезда техники, которая будет возводить опоры в воде.

Коммунальщики переносят тепло сети. Большую их часть уже перенесли. Большая часть Из 400 метров осталось переустроить около 25. Субподрядчику поставили задачу завершить эту работу в кратчайшие сроки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ