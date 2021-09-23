В Брянске на строящемся на набережной мосту укладывают балки

Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, который эксплуатируют уже больше 25 лет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска на набережной на строящемся мосту укладывают балки весом не меньше 34 тонн каждая. Их производят в Белгороде. А в Брянск должны поставить 198 штук. Напомним, первую балку монтировали 14 сентября. Строительство моста идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, который эксплуатируют уже больше 25 лет, - говорят в мэрии города.- Длина нового четырехполосного моста составит 270 метров.

Параллельно строят опоры моста. Всего их поставят 12. Две из них – в русле Десны. На трех опорах уже залили железобетонные колонны, также забетонировали три ригеля. Еще для нескольких ригелей вяжут арматурные каркасы. Кроме того, в русле реки также организуют площадку для заезда техники, которая будет возводить опоры в воде.

Коммунальщики переносят тепло сети. Большую их часть уже перенесли. Большая часть Из 400 метров осталось переустроить около 25. Субподрядчику поставили задачу завершить эту работу в кратчайшие сроки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».