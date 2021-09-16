Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 150 жителей региона, выздоровели 157 пациентов. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2175 тестов на коронавирус.

В целом у 63049 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58730 жителей области, умерли 1297 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 745891.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 56 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 28 заболевшими. 13 случаев зарегистрировали в Клинцах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 сентября 2021 года:

— Брянск – 23815 (+56)

— Брянский район – 6519 (+28)

— Дятьковский район – 2945

— Карачевский район – 2167 (+4)

— Клинцы – 2023 (+13)

— Стародубский район - 1749 (+1)

— Новозыбков – 1713 (+1)

— Трубчевский район – 1688 (+5)

— Навлинский район – 1614 (+3)

— Жуковский район – 1428 (+1)

— Выгоничский район – 1400 (+2)

— Унечский район – 1330

— Брасовский район – 1279 (+5)

— Комаричский район – 1135 (+5)

— Почепский район – 1125

— Мглинский район – 1019 (+1)

— Климовский район – 988 (+1)

— Клетнянский район – 972

— Погарский район – 943

— Фокино – 935 (+2)

— Дубровский район – 853 (+6)

— Сельцо – 817 (+4)

— Суземский район – 716 (+1)

— Клинцовский район – 685 (+1)

— Суражский район – 586

— Злынковский район – 578 (+2)

— Гордеевский район – 572 (+3)

— Красногорский район – 486 (+5)

— Севский район – 452

— Жирятинский район – 257

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.