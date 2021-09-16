Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 150 жителей региона, выздоровели 157 пациентов. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2175 тестов на коронавирус.
В целом у 63049 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58730 жителей области, умерли 1297 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 745891.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 56 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 28 заболевшими. 13 случаев зарегистрировали в Клинцах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 сентября 2021 года:
— Брянск – 23815 (+56)
— Брянский район – 6519 (+28)
— Дятьковский район – 2945
— Карачевский район – 2167 (+4)
— Клинцы – 2023 (+13)
— Стародубский район - 1749 (+1)
— Новозыбков – 1713 (+1)
— Трубчевский район – 1688 (+5)
— Навлинский район – 1614 (+3)
— Жуковский район – 1428 (+1)
— Выгоничский район – 1400 (+2)
— Унечский район – 1330
— Брасовский район – 1279 (+5)
— Комаричский район – 1135 (+5)
— Почепский район – 1125
— Мглинский район – 1019 (+1)
— Климовский район – 988 (+1)
— Клетнянский район – 972
— Погарский район – 943
— Фокино – 935 (+2)
— Дубровский район – 853 (+6)
— Сельцо – 817 (+4)
— Суземский район – 716 (+1)
— Клинцовский район – 685 (+1)
— Суражский район – 586
— Злынковский район – 578 (+2)
— Гордеевский район – 572 (+3)
— Красногорский район – 486 (+5)
— Севский район – 452
— Жирятинский район – 257
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.