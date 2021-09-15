Ограничение движения на День города в Брянске-2021

Наиболее значительное ограничение будет действовать 17 сентября в районе Кургана Бессмертия во время праздничного фейерверка. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В День города в Брянске-2021 ограничат движение на некоторых улицах. 16 сентября с 11.00 до 14.00 ограничат движение и парковку транспортных средств в Фокинском районе:

- рядом со сквером и монументом «Вечный огонь» по улице Красных Партизан (от улицы Чапаева до улицы Гомельской).

В этот же день с 20.00 и до окончания праздника 17 сентября – на площади Партизан:

- на участке дороги от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской (вдоль домов №№2 и 4 площади Партизан); - на участке автодороги от дома №2 площади Партизан до улицы Репина (вдоль домов №№31 и 29А улицы Красноармейской).

17 сентября с 21.00 - в районе Кургана Бессмертия:

- по улице Дуки (от улицы Малыгина до улицы Крахмалева); - по улице Крахмалёва (от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой).

Также в День города на Кургане Бессмертия с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий ограничат въезд и парковку транспортных средств на стоянках около площади Воинской славы.

Наиболее значительное ограничение будет действовать 17 сентября в районе Кургана Бессмертия во время праздничного фейерверка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».