День города в Брянске-2021: программа мероприятий

В этом году из-за коронавируса отказались от Парада поколений и народных гуляний. Фото: Марина АНТОНОВА

День города в Брянске-2021 в этом году, как и в прошлом, пройдет скромно. Во всем виноват коронавирус. Роспотребнадзор не согласовал проведение Парада поколений и народных гуляний. Из-за санитарных ограничений отменили и праздничный прием ветеранов, который в преддверии Дня города традиционно проводят руководители Брянска. Но, несмотря на это, каждого ветерана поздравят адресно. С 14.00 во дворах пройдут локальные концерты для тех, кто освобождал нашу страну.

Утро 17 сентября по традиции начнется с возложения цветов на воинском мемориале Центрального кладбища, у стелы Воинской славы на Кургане Бессмертия, на площади Партизан. В Бежицком районе память погибших почтят у мемориала на кладбище на улице Почтовой, в Володарском районе цветы возложат к Вечному огню в сквере имени Ленина. Руководители Фокинского района придут к Вечному огню на улице Красных Партизан. Похожие мероприятия запланированы в поселках Большое Полпино и Белые Берега.

В 11.00 начнется митинг на площади Партизан. На нем вручат почетные звания населенным пунктам воинской славы.

С 13.00 праздничные программы стартуют в парках города. Культурные и спортивные мероприятия запланированы до вечера. В 14.00 концерты устроят в домах культуры. Зрительные залы разрешили заполнить наполовину.

В 22.00 на Кургане Бессмертия запустят праздничный фейерверк.

Кстати, у школьников 17 сентября и 20 сентября выходные дни. Правда, это связано с началом голосования на выборах. Многие избирательные участки расположены в общеобразовательных школах.

ПОГОДА

17 сентября днем в Брянске от +14 до +15 градусов, без осадков. Вечером обещают от +10 до +13 и дождь.