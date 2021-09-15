Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 сентября 2021 года

Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 152 жителя региона, выздоровели 139 пациентов. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2005 тестов на коронавирус.
В целом у 62899 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58573 жителя области, умерли 1286 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 743716.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 38 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 17 заболевшими. 12 случаев зарегистрировали в Трубчевском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 сентября 2021 года:
— Брянск – 23759 (+38)
— Брянский район – 6491 (+17)
— Дятьковский район – 2945
— Карачевский район – 2163 (+10)
— Клинцы – 2010 (+2)
— Стародубский район - 1748 (+6)
— Новозыбков – 1712 (+6)
— Трубчевский район – 1683 (+12)
— Навлинский район – 1611
— Жуковский район – 1427 (+3)
— Выгоничский район – 1398 (+5)
— Унечский район – 1330 (+8)
— Брасовский район – 1274
— Комаричский район – 1130 (+8)
— Почепский район – 1125 (+8)
— Мглинский район – 1018
— Климовский район – 987 (+4)
— Клетнянский район – 972 (+10)
— Погарский район – 943 (+8)
— Фокино – 933
— Дубровский район – 847
— Сельцо – 813 (+2)
— Суземский район – 715 (+2)
— Клинцовский район – 684
— Суражский район – 586
— Злынковский район – 576 (+1)
— Гордеевский район – 569
— Красногорский район – 481
— Севский район – 452 (+2)
— Жирятинский район – 257
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.