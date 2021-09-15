Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 сентября 2021 года

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 152 жителя региона, выздоровели 139 пациентов. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2005 тестов на коронавирус.

В целом у 62899 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58573 жителя области, умерли 1286 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 743716.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 38 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 17 заболевшими. 12 случаев зарегистрировали в Трубчевском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 сентября 2021 года:

— Брянск – 23759 (+38)

— Брянский район – 6491 (+17)

— Дятьковский район – 2945

— Карачевский район – 2163 (+10)

— Клинцы – 2010 (+2)

— Стародубский район - 1748 (+6)

— Новозыбков – 1712 (+6)

— Трубчевский район – 1683 (+12)

— Навлинский район – 1611

— Жуковский район – 1427 (+3)

— Выгоничский район – 1398 (+5)

— Унечский район – 1330 (+8)

— Брасовский район – 1274

— Комаричский район – 1130 (+8)

— Почепский район – 1125 (+8)

— Мглинский район – 1018

— Климовский район – 987 (+4)

— Клетнянский район – 972 (+10)

— Погарский район – 943 (+8)

— Фокино – 933

— Дубровский район – 847

— Сельцо – 813 (+2)

— Суземский район – 715 (+2)

— Клинцовский район – 684

— Суражский район – 586

— Злынковский район – 576 (+1)

— Гордеевский район – 569

— Красногорский район – 481

— Севский район – 452 (+2)

— Жирятинский район – 257

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.