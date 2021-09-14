В брянской колонии №2 заключенные обменялись кольцами

Система семейных ценностей стимулирует осужденных к переосмыслению жизненных приоритетов. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянске в исправительной колонии строго режима №2 пятеро осужденных заключили браки со своими избранницами. Для проведения церемонии бракосочетания в учреждение пригласили сотрудницу ЗАГСа Фокинского района, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Присутствовали и представители администрации колонии. По традиции молодожены обменялись кольцами и расписались в книге актов гражданского состояния.

- Создание семьи является одним из самых важных событий в жизни любого человека, поэтому руководство учреждения идет навстречу тем, кто решил узаконить отношения, -говорят в администрации исправительной колонии. - Система семейных ценностей стимулирует осужденных к переосмыслению жизненных приоритетов.

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