«Ярэнерго» признано лучшим предприятием города Ярославля

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» стал победителем конкурса «Лучшее предприятие города» по итогам 2020 года в двух номинациях – «За высокие показатели эффективности деятельности и вклад в социально-экономическое развитие города» и «За вклад в охрану окружающей среды». Городской конкурс «Лучшее предприятие города» проводится мэрией с 2000 года. В этом году в нем участвовали 40 организаций. Дипломы победителям в торжественной обстановке вручал мэр Ярославля Владимир Волков. Он поприветствовал собравшихся и поблагодарил их за активное участие в решении вопросов экономической, социальной и других сфер жизни города. «Россети Центр Ярэнерго» – крупнейшая электросетевая компания Ярославской области, в зону ответственности которой входит 87,9% электросетевых активов региона. Энергетики системно модернизируют электросетевую инфраструктуру, реализуют социальные и экологические проекты. В филиале выполняется программа экологической безопасности, а бережное отношение к окружающей среде рассматривается как неотъемлемая часть производственной деятельности. На природоохранные мероприятия в 2020 году филиал направил свыше 13 млн. руб. «Высокие показатели деятельности – это результат исполнения задач, поставленных перед нами генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорем Владимировичем Маковским. Мы продолжим интенсивно работать, чтобы и дальше вносить свой вклад в социально-экономическое развитие региона», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин. «За каждым из присутствующих сегодня в зале стоят целые коллективы, которые своим трудом обеспечивают рост экономики и развитие социальной сферы Ярославля. Победа – это результат слаженной работы всей команды любой организации – от директора до рабочего. Благодарю вас за вашу работу на благо города, за активную жизненную позицию и желаю дальнейших успехов!» – сказал мэр Ярославля Владимир Волков.