В брянском архиве выявили первый подлинный документ администрации лагеря "Дулаг-142"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В государственном архиве Брянской области выявили первый подлинный документ администрации немецкого лагеря "Дулаг-142". Он датирован 3 июля 1942 года и предписывает изъять у военнопленных сапоги и ботинки. К тому времени деревянная обувь к выдаче была не готова.

- В разведсводках Брянского городского партизанского отряда за сентябрь 1942 года также имеются сведения о том, что у военнопленных не было обуви, - говорят в пресс-службе областного правительства.

Генеральная прокуратура России готовит обращение в суд о признании преступлений нацистов против мирного населения Брянской области геноцидом.

Бывший пересылочный концлагерь "Дулаг-142" существовал на территории 85-го ремонтного завода в Володарском районе с осень 1941 по лето 1943 года. По данным историков за три года через него прошло порядка 80 тысяч человек. 40 тысяч из них погибли и похоронены в братских могилах на территории лагеря.

На месте концлагеря ведут раскопки. В них участвуют следователи, которые помогают идентифицировать погибших.