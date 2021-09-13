В Стародубе после капремонта открыли стадион "Заря"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Стародубе 12 сентября после капитального ремонта открыли стадион "Заря". На работы по программе "Решаем вместе" выделили 39 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На стадионе смонтировали трибуны на 500 и 100 зрителей. Обустроили беговые дорожки на 80 метров. По двум сторонам футбольного поля установили ограждения, уложили газон.

На открытии выступили детские творческие коллективы. По обновленному стадиону в торжественном шествии прошли стародубские спортсмены. На поле прошел футбольный матч между стародубской командой "Заря" и командой аграрного университета из Кокино.

В планах на ближайшие два года - реконструкция стадиона "Стародуб", где сделают современный спортивный комплекс, строительство ФОКа с бассейном. В следующем году в Стародубе построят лыжно-биатлонный комплекс.