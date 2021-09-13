Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 155 жителей региона, выздоровели 147 пациентов. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 670 ПЦР-тестов.

В целом у 62596 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58310 жителя области, умерли 1265 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 741711.

Больше всего заболевших в Дятьковском районе. За сутки здесь подтвердили 38 новых случаев коронавируса. В городе Фокино - 16 заболевших, в Стародубском районе - 11. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 сентября 2021 года:

— Брянск – 23642 (+1)

— Брянский район – 6474

— Дятьковский район – 2945 (+38)

— Карачевский район – 2153

— Клинцы – 1998 (+12)

— Стародубский район - 1736 (+11)

— Новозыбков – 1705 (+4)

— Трубчевский район – 1661 (+7)

— Навлинский район – 1605

— Жуковский район – 1424 (+7)

— Выгоничский район – 1393

— Унечский район – 1316 (+7)

— Брасовский район – 1271

— Комаричский район – 1122 (+2)

— Почепский район – 1111 (+6)

— Мглинский район – 1008 (+3)

— Климовский район – 983 (+2)

— Клетнянский район – 960 (+5)

— Погарский район – 935

— Фокино – 929 (+16)

— Дубровский район – 847 (+3)

— Сельцо – 811 (+2)

— Суземский район – 713 (+6)

— Клинцовский район – 683 (+4)

— Суражский район – 586

— Злынковский район – 575

— Гордеевский район – 567 (+6)

— Красногорский район – 477 (+2)

— Севский район – 450 (+7)

— Жирятинский район – 256 (+3)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101 (+1).