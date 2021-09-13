Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 155 жителей региона, выздоровели 147 пациентов. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 670 ПЦР-тестов.
В целом у 62596 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58310 жителя области, умерли 1265 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 741711.
Больше всего заболевших в Дятьковском районе. За сутки здесь подтвердили 38 новых случаев коронавируса. В городе Фокино - 16 заболевших, в Стародубском районе - 11. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 сентября 2021 года:
— Брянск – 23642 (+1)
— Брянский район – 6474
— Дятьковский район – 2945 (+38)
— Карачевский район – 2153
— Клинцы – 1998 (+12)
— Стародубский район - 1736 (+11)
— Новозыбков – 1705 (+4)
— Трубчевский район – 1661 (+7)
— Навлинский район – 1605
— Жуковский район – 1424 (+7)
— Выгоничский район – 1393
— Унечский район – 1316 (+7)
— Брасовский район – 1271
— Комаричский район – 1122 (+2)
— Почепский район – 1111 (+6)
— Мглинский район – 1008 (+3)
— Климовский район – 983 (+2)
— Клетнянский район – 960 (+5)
— Погарский район – 935
— Фокино – 929 (+16)
— Дубровский район – 847 (+3)
— Сельцо – 811 (+2)
— Суземский район – 713 (+6)
— Клинцовский район – 683 (+4)
— Суражский район – 586
— Злынковский район – 575
— Гордеевский район – 567 (+6)
— Красногорский район – 477 (+2)
— Севский район – 450 (+7)
— Жирятинский район – 256 (+3)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101 (+1).