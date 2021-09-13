В Брянской области стартовал первый этап конкурса "Народный участковый-2021"

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области стартовал региональный этап конкурса "Народный участковый-2021". В этом году за звание лучшего будет бороться 29 брянских полицейских.

На сайте брянской полиции можно узнать, сколько преступлений раскрыли благодаря каждому участковому, сколько обращений от жителей он рассмотрел, чего он достиг, и как к нему относятся коллеги по службе и граждане.

Голосование регионального этапа пройдет до 20 сентября, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Во второй этап конкурса пройдут по одному участковому от каждого межмуниципального отдела полиции. Онлайн-глосование сторого этапа состоится с 7 по 16 октября. Самый лучший брянский участковый представит регион на федеральном этапе конкурса.

- Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в Москве в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции, - говорят в полиции.