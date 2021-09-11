В аэропорту «Брянск» встретили 100-тысячного пассажира

Фото: телеканал "Брянская Губерния".

Стотысячного пассажира встретили в международном аэропорту «Брянск». Знаковое для летной гавани событие произошло в субботу, 11 сентября. Юбилейным клиентом стала Виктория Храмченкова, которая улетала в Москву с семейством.

О том, что в семье, кто-то стал юбилейным пассажиром для аэропорта, Храмченковы узнали на стойке регистрации. Супруги и их двое сыновей улетали из Брянска через Москву в Симферополь. Глава семейства уступил почетное право жене Виктории.

Счастливице сотрудники аэропорта «Брянск» вручили цветы, памятные подарки, а также сертификат на покупку авиабилета, сообщает телеканал «Брянская Губерния».

Напомним, в январе-августе международный аэропорт «Брянск» выполнил больше тысячи вылетов. Это позволило перевезти порядка 95 тысяч пассажиров. Предполагается, что к концу 2021-го эта цифра превысит 115 тысяч. Всех направлений на данный момент - 11.

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