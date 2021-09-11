Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 154 жителя региона, выздоровел 201 пациент. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 2036 ПЦР-тестов.

В целом у 62288 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57995 жителей области, умерли 1246 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 739065.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 64 новых случая коронавируса. В Навлинском районе заболели 15 человек. 12 новых случаев коронавируса прибавилось в Комаричском районе, 9 – в Новозыбкове, 8 – в Карачевском районе. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 сентября 2021 года:

— Брянск – 235069 (+64)

— Брянский район – 64559 (+3)

— Дятьковский район – 2907 (+1)

— Карачевский район – 2147 (+8)

— Клинцы – 1986 (+7)

— Стародубский район 1711 (+5)

— Новозыбков – 1701 (+9)

— Трубчевский район – 1628 (+2)

— Навлинский район – 1604 (+15)

— Жуковский район – 1417 (+5)

— Выгоничский район – 1389

— Унечский район – 1305

— Брасовский район – 1268 (+3)

— Комаричский район – 1120 (+12)

— Почепский район – 1102 (+1)

— Мглинский район – 1005

— Климовский район – 980

— Клетнянский район – 955 (+4)

— Погарский район – 933

— Фокино – 913

— Дубровский район – 844

— Сельцо – 809 (+2)

— Суземский район – 707

— Клинцовский район – 679 (+5)

— Суражский район – 585

— Злынковский район – 575 (+1)

— Гордеевский район – 561 (+1)

— Красногорский район – 475 (+2)

— Севский район – 443

— Жирятинский район – 253 (+4)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 100.

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