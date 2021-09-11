Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 154 жителя региона, выздоровел 201 пациент. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 2036 ПЦР-тестов.
В целом у 62288 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57995 жителей области, умерли 1246 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 739065.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 64 новых случая коронавируса. В Навлинском районе заболели 15 человек. 12 новых случаев коронавируса прибавилось в Комаричском районе, 9 – в Новозыбкове, 8 – в Карачевском районе. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 сентября 2021 года:
— Брянск – 235069 (+64)
— Брянский район – 64559 (+3)
— Дятьковский район – 2907 (+1)
— Карачевский район – 2147 (+8)
— Клинцы – 1986 (+7)
— Стародубский район 1711 (+5)
— Новозыбков – 1701 (+9)
— Трубчевский район – 1628 (+2)
— Навлинский район – 1604 (+15)
— Жуковский район – 1417 (+5)
— Выгоничский район – 1389
— Унечский район – 1305
— Брасовский район – 1268 (+3)
— Комаричский район – 1120 (+12)
— Почепский район – 1102 (+1)
— Мглинский район – 1005
— Климовский район – 980
— Клетнянский район – 955 (+4)
— Погарский район – 933
— Фокино – 913
— Дубровский район – 844
— Сельцо – 809 (+2)
— Суземский район – 707
— Клинцовский район – 679 (+5)
— Суражский район – 585
— Злынковский район – 575 (+1)
— Гордеевский район – 561 (+1)
— Красногорский район – 475 (+2)
— Севский район – 443
— Жирятинский район – 253 (+4)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 100.
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