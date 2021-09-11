Три брянских вуза объявили дополнительный набор студентов на бюджет

Недобор студентов в учебных заведениях объясняют новой системой зачисления, утвержденной в этом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три крупных брянских вуза объявили дополнительный набор студентов на бюджетные места. Это аграрный, инженерно-технологический и технический университеты - БГАУ, БГИТУ, БГТУ, сообщает телеканал ГТРК «Брянск».

Недобор студентов в учебных заведениях объясняют новой системой зачисления, утвержденной в этом году. Так, если раньше абитуриентов зачисляли в две волны, то в 2021-м - в одну. В итоге многие сделали ставку на вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и не успели вовремя сориентироваться. Потому в Брянской области приемную кампанию решили продлить.

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете после основного набора незаполненными остались 120 бюджетных мест. Есть вакантные места по нескольким специальностям и в БГТУ. В последнем, к примеру, документы принимают до 24 сентября.

А вот в Брянском госуниверситете имени Ивана Петровского допнабор не потребовался. Всего там набрали 1600 первокурсников. Бюджетных мест в этом году в вузе - 702. Среди новоиспеченных студентов немало иностранцев - больше ста. Это граждане дальнего и ближнего зарубежья - Гаити, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, республик Беларусь, Молдова и прочие.

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