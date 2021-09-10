Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 151 житель региона, выздоровели 150 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 2092 ПЦР-теста.

В целом у 62134 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57794 жителей области, умерли 1235 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 737029.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 58 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 28 человек. 10 новых случаев коронавируса прибавилось в Клинцах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 18 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 сентября 2021 года:

— Брянск - 23505 (+58)

— Брянский район – 6455 (+28)

— Дятьковский район – 2906

— Карачевский район – 2139

— Клинцы – 1979 (+10)

— Стародубский район 1706 (+2)

— Новозыбков – 1692 (+3)

— Трубчевский район – 1626

— Навлинский район – 1589

— Жуковский район – 1412

— Выгоничский район – 1389 (+5)

— Унечский район – 1305 (+6)

— Брасовский район – 1265

— Комаричский район – 1108 (+2)

— Почепский район - 1101 (+7)

— Мглинский район – 1005 (+1)

— Климовский район - 980 (+6)

— Клетнянский район – 951 (+2)

— Погарский район – 933 (+2)

— Фокино – 913

— Дубровский район – 844

— Сельцо – 807 (+1)

— Суземский район – 707

— Клинцовский район – 674 (+3)

— Суражский район - 585

— Злынковский район – 574 (+5)

— Гордеевский район – 560 (+4)

— Красногорский район – 473 (+6)

— Севский район – 443

— Жирятинский район –249

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 100.