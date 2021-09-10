Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 151 житель региона, выздоровели 150 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 2092 ПЦР-теста.
В целом у 62134 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57794 жителей области, умерли 1235 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 737029.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 58 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 28 человек. 10 новых случаев коронавируса прибавилось в Клинцах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 18 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 сентября 2021 года:
— Брянск - 23505 (+58)
— Брянский район – 6455 (+28)
— Дятьковский район – 2906
— Карачевский район – 2139
— Клинцы – 1979 (+10)
— Стародубский район 1706 (+2)
— Новозыбков – 1692 (+3)
— Трубчевский район – 1626
— Навлинский район – 1589
— Жуковский район – 1412
— Выгоничский район – 1389 (+5)
— Унечский район – 1305 (+6)
— Брасовский район – 1265
— Комаричский район – 1108 (+2)
— Почепский район - 1101 (+7)
— Мглинский район – 1005 (+1)
— Климовский район - 980 (+6)
— Клетнянский район – 951 (+2)
— Погарский район – 933 (+2)
— Фокино – 913
— Дубровский район – 844
— Сельцо – 807 (+1)
— Суземский район – 707
— Клинцовский район – 674 (+3)
— Суражский район - 585
— Злынковский район – 574 (+5)
— Гордеевский район – 560 (+4)
— Красногорский район – 473 (+6)
— Севский район – 443
— Жирятинский район –249
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 100.