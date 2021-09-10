На федеральном канале покажут фильм о брянском концлагере «Дулаг-142»

Кстати, кинокартину будут демонстрировать на мероприятиях военно-патриотической тематики в разных городах нашей страны. Фото: Анастасия Каратаева.

На федеральном канале «Россия 24» в сентябре планируют показать снятый на Брянщине фильм «Освободители». Увидеть его можно будет также и на телеканале "Звезда". Эта кинокартина о трагедии мирных жителей во Время Великой Отечественной войны сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Особое внимание в фильме уделили истории нацистского лагеря Дулаг-142. Здесь не только содержали узников, но и отправляли советских людей в Германию на принудительные работы.

В съемках киноленты задействовали малолетних узников, участников партизанского движения, представителей областной прокуратуры, сотрудников архива, краеведов и поисковиков. Создатель фильма - Фонд Александра Печерского.

Кстати, кинокартину будут демонстрировать на мероприятиях военно-патриотической тематики в разных городах нашей страны.

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