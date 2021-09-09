В Брянске на новой дороге не планируют пускать городской общественный транспорт

Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске по новой дороге-дамбе не планируют пускать общественный транспорт. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказал начальник отдела по транспорту Брянской городской администарции Игорь Чубчиков. По магистрали поедут межмуниципальные маршруты.

При этом планируется, что дорога сократит время тем брянцам, кто приезжает на железнодорожный вокзал и держит свой путь в область, например, в Карачев. У вокзала для этого необходимо организовать если не автовокзал, то пункт остановки межмуниципальных автобусов.

- По новой дороге не выгодно пускать общественный транспорт, так как пока вокруг нет застройки, - говорит Игорь Чубчиков. - Возможность пустить автобусы или троллейбусов с автономным ходом будут рассматривать только в случае, если здесь построят жилье и другие здания.

Брянские автомобилисты обратили внимание, что разметка на новой дороге предполагает выделенную полосу для общественного транспорта. Она обозначена буквой "А" на асфальте и отделена от других полос сплошной линией. Но по факту она вряд ли полоса будет выполнять свою функцию. Будут ли штрафовать водителей, по ней проехавших, пока неизвестно.