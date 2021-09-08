В Брянске при расчистке Десны просят заменить оборудование

В этом году затраты на расчистку Десны увеличат до 55,8 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске возникли проблемы с расчисткой русла Десны. Прошло выездное совещание, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Его участники побывали на месте проведения работ по расчистке русла Десны.

Подрядчиком выявила необходимость замены механизма выемки донных отложений в связи с сильным зарастанием русла реки деревьями, кустарником, а также с наличием большого количества топляка. Требуется заменить и механизм выемки донных отложений с земснаряда на экскаватор.

Напомним, расчистку русла реки Десна в Брянске проводят в рамках национального проекта «Экология» (региональный проект – «Сохранение уникальных водных объектов»). Работы проходят на участке протяженностью 5,7 километра от Бордовичского водозабора до Литейного моста в Бежицком районе Брянска.

Реализация мероприятий по очистке Десны от донных отложений рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. В прошлом году на эти цели направлено 5,3 миллиона рублей. В этом году затраты увеличат до 55,8 миллиона рублей, на 2022 год предусмотрено больше 27 миллионов.

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