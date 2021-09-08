В Брянске к декабрю 2021 года откроют новый корпус больницы №4

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске к декабрю 2021 года откроют новый корпус городской больницы №4. Во вторник, 8 сентября, на строительной площадке побывал губернатор Александр Богомаз, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В новом здании на улице Бежицкой три этажа. На первом разместят отделение гинекологии с послеоперационными и общими палатами, административными помещениями. Второй этаж займет отделение челюстно-лицевой хирургии, на третьем расположится операционное отделение с оперблоком и реанимацией. Четвертый этаж будет техническим. К зданию пристроили одноэтажный переход с отделением МРТ. Он свяжет новый корпус с другими корпусами больницы.

На территории расположены блочно-модульная котельная и кислородная станция.

Дополнительно выделили 20 миллионов рублей. Деньги потратят на ремонт фасадов старых корпусов. Их выполнят в одной цветовой гамме с новым зданием.

Каждый год в четвертой больнице лечат порядка 15 тывсяч пациентов, проводят 8 тысяч операций. С 22 апреля 2020 года больницу перепрофилировали в коронавиурсный госпиталь.