Жители брянской Ковшовки пожаловались на отвратительное транспортное обслуживание

Жители брянского поселка Ковшовка в Фокинском районе пожаловались на отвратительное транспортное обслуживание. До конечной ходит маршрутное такси №31. Время ожидания составляет от 20 до 40 минут, иногда доходит до часу.

Местные жители просят продлить до Ковшовки маршрутку №3 - это три остановки. Она ходит исправно с интервалом 5-10 минут.

Но на обращения власти сообщают, что продлить маршрутное такси №3 невозможно. И надеются, что ситуация с 31-й маршруткой исправится после введения региональной навигационно-информационной системы. С ней власти смогут удаленно отслеживать интервалы движения маршрутных такси.

По документам у маршрута №31 интервал должен быть 5 минут в часы пик и до 15 минут в остальное время.