Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 151 житель региона, выздоровели 119 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 0 ПЦР-теста. Брянскую статистику ковид-полжительных пополнил один иногородний пациент. Их общее число теперь составляет 100 человек.

В целом у 61685 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57338 жителей области, умерли 1204 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 731013.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 35 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 21 заболевшим. На третьем – Стародубский район. Здесь выявили 15 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 сентября 2021 года:

— Брянск - 23332 (+35)

— Брянский район – 6425

— Дятьковский район – 2875 (+21)

— Карачевский район – 2135

— Клинцы – 1957 (+17)

— Стародубский район – 1694 (+15)

— Новозыбков – 1677 (+1)

— Трубчевский район – 1616 (+6)

— Навлинский район – 1578 (+6)

— Выгоничский район – 1384

— Жуковский район – 1398 (+2)

— Унечский район – 1294 (+6)

— Брасовский район – 1261

— Почепский район – 1088 (+1)

— Комаричский район – 1105

— Мглинский район – 1002

— Климовский район – 968 (+10)

— Погарский район – 925 (+2)

— Фокино – 906 (+1)

— Клетнянский район – 944 (+5)

— Дубровский район – 837 (+6)

— Сельцо – 804

— Суземский район – 705

— Клинцовский район – 669 (+5)

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 563 (+2)

— Гордеевский район – 554 (+1)

— Севский район – 443 (+1)

— Красногорский район – 462(+6)

— Жирятинский район – 242 (+1)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 100 (+1).

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