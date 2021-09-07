Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 151 житель региона, выздоровели 119 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 0 ПЦР-теста. Брянскую статистику ковид-полжительных пополнил один иногородний пациент. Их общее число теперь составляет 100 человек.
В целом у 61685 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57338 жителей области, умерли 1204 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 731013.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 35 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 21 заболевшим. На третьем – Стародубский район. Здесь выявили 15 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 сентября 2021 года:
— Брянск - 23332 (+35)
— Брянский район – 6425
— Дятьковский район – 2875 (+21)
— Карачевский район – 2135
— Клинцы – 1957 (+17)
— Стародубский район – 1694 (+15)
— Новозыбков – 1677 (+1)
— Трубчевский район – 1616 (+6)
— Навлинский район – 1578 (+6)
— Выгоничский район – 1384
— Жуковский район – 1398 (+2)
— Унечский район – 1294 (+6)
— Брасовский район – 1261
— Почепский район – 1088 (+1)
— Комаричский район – 1105
— Мглинский район – 1002
— Климовский район – 968 (+10)
— Погарский район – 925 (+2)
— Фокино – 906 (+1)
— Клетнянский район – 944 (+5)
— Дубровский район – 837 (+6)
— Сельцо – 804
— Суземский район – 705
— Клинцовский район – 669 (+5)
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 563 (+2)
— Гордеевский район – 554 (+1)
— Севский район – 443 (+1)
— Красногорский район – 462(+6)
— Жирятинский район – 242 (+1)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 100 (+1).
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