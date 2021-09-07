Раскрыть преступление помогли развитие научно-технических средств и возможностей экспертно-криминалистических подразделений. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске раскрыли убийство 1994 года. Следователи завершили расследование уголовного дела. Его материалы направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело завели в мае 1994 года. Днем 30 числа в органы прокуратуры Брянской области сообщили о том, что в квартире на улице Донбасской в Бежицком районе обнаружили тело 81-летней женщины. У пенсионерки были ножевые ранения груди и живота.

- Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 103 УК РСФСР "Умышленное убийство", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Длительное время преступление оставалось нераскрытым, но работа следователей и оперативных сотрудников по нему продолжалась.

Следователи выяснили, что к убийству была причастна невестка погибшей. Кроме нее в квартире никого не было. Ее задерживали в 1994 году. Но ее вину так и не удавалось доказать.

По версии следствия, у невестки были плохие отношения со свекровью. В ночь с 29 на 30 мая 54-летняя женщина четыре раза ударила пенсионерку ножом в грудь и живот. От полученных травм она скончалась в квартире.

- После соврешения преступления злоумышленница отправилась на работу, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе СКР. - О смерти свекрови ей сообщили по телефону. Невестка сделала вид, что шокирована этой новостью. И так и не признала своей вины.

Следователи вместе с полицейскими устранили противоречия в уголовном деле и недостатки причинно-следственной связи между действиями обвиняемой и гибелью потерпевшей. Кстати, невестка не дожила до завершения расследования. Она умерла несколько лет назад, так и не дождавшись наказания за преступление.