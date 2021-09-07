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Общество7 сентября 2021 10:00

В Брянской области открыли 10 вакансий на должность судьи

Документы от кандидатов принимают до 27 сентября
Марина АНТОНОВА
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Объявление об открытых вакансиях появилось 6 сентября.

Объявление об открытых вакансиях появилось 6 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области открыли 10 вакансий на должность судьи. Председателей ищут в Сельцовском городском суде, Мглинском и Суземском районных судах. Должность заместителя председателя остается вакантной в Володарском районном суде Брянска. Судей не хватает в Советском, Трубчевском, Комаричском и Брасовском районных судах.

Мировых судьей ищут судебный участок №19 Фокинского судебного района и судебный участок №64 Новозыбковского судебного района.

Кандидаты могут подать докуменрты до 27 сентября, сообщают в пресс-службе Квалификационной коллегии судей Брянской области.

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