Объявление об открытых вакансиях появилось 6 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области открыли 10 вакансий на должность судьи. Председателей ищут в Сельцовском городском суде, Мглинском и Суземском районных судах. Должность заместителя председателя остается вакантной в Володарском районном суде Брянска. Судей не хватает в Советском, Трубчевском, Комаричском и Брасовском районных судах.

Мировых судьей ищут судебный участок №19 Фокинского судебного района и судебный участок №64 Новозыбковского судебного района.

Кандидаты могут подать докуменрты до 27 сентября, сообщают в пресс-службе Квалификационной коллегии судей Брянской области.