Брянский пловец Илья Бородин в Неаполе установил рекорд

Илья Бородин тренируется в Брянске у Марины Свистак в спортивной школе по водным видам спорта "Дельфин". Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянский пловец Илья Бородин в Неаполе победил в четвертом матче регулярного сезона международной плавательной лиги. Наш спортсмен на дистанции 400 метров «комплексом» установил новый рекорд России 3.59, 57. Об этом сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области.

Илья Бородин тренируется в Брянске у Марины Свистак в спортивной школе по водным видам спорта "Дельфин".

Международная плавательная лига (ISL}) - ежегодная профессиональная плавательная лига, основанная в 2019 году. Сезон ISL включает два этапа — регулярная часть, по итогам которой выявляются команды проходящие в финал, и финал, представляющий собой матч четырех сильнейших команд за право чемпионства.

В бюджете сезона ISL - больше 20 миллионов долларов, из которых больше 5 миллиардов долларов - призы атлетов и их бонусы.

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