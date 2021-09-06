Брянский паралимпиец Артем Калашян завоевал вторую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Еще раньше Артем Калашян стал третьим на дистанции в 100 метров. Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянский спортсмен Артем Калашян завоевал вторую бронзовую медаль на паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщили 6 сентября в Центре спортивной подготовки Брянской области.

Награду наш спортсмен получил в последний день Паралимпиады. Артем Калашян на дистанции 200 метров финишировал третьим с результатом 23, 75 секунды. Спортсмен тренируется у Виталия Овчинникова и Артема Сумичева. Напомним, еще раньше Калашян стал третьим на дистанции в 100 метров.

Четвертое место в толкании ядра занял Александр Хрупин -- еще один спортсмен Центра спортивной подготовки Брянской области. Он отправил снаряд на 11 метров 21 сантиметр. Всего лишь 4 сантиметра отделили спортсмена от медали. Александр Хрупин занимается у тренера Михаила Сумичева.

Также без награды в метании диска остался и Сергей Шаталов, которого тренирует Александр Черников

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».