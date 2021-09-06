Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 157 жителей региона, выздоровел 168 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 772 ПЦР-теста.
В целом у 61534 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57219 жителей области, умерли 1192 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 731013.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 55 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 20 заболевшими. На третьем – Комаричский район. Здесь выявили 13 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 18 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 сентября 2021 года:
— Брянск – 23297 (+55)
— Брянский район – 6425 (+20)
— Дятьковский район – 2854 (+1)
— Карачевский район – 2135 (+4)
— Клинцы – 1940
— Стародубский район –1679 (+3)
— Новозыбков – 1676 (+9)
— Трубчевский район –1610 (+6)
— Навлинский район – 1572 (+2)
— Выгоничский район – 1384 (+8)
— Жуковский район – 1396
— Унечский район – 1288 (+9)
— Брасовский район – 1261(+5)
— Почепский район – 1087 (+3)
— Комаричский район – 1105 (+13)
— Мглинский район – 1002
— Климовский район – 958
— Погарский район – 923(+4)
— Фокино – 905
— Клетнянский район – 939
— Дубровский район – 831
— Сельцо – 804 (+3)
— Суземский район – 705
— Клинцовский район – 664 (+1)
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 561 (+7)
— Гордеевский район - 553
— Севский район – 442 (+4)
— Красногорский район – 456
— Жирятинский район – 241
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 99.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».