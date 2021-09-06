Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 157 жителей региона, выздоровел 168 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 772 ПЦР-теста.

В целом у 61534 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57219 жителей области, умерли 1192 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 731013.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 55 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 20 заболевшими. На третьем – Комаричский район. Здесь выявили 13 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 18 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 сентября 2021 года:

— Брянск – 23297 (+55)

— Брянский район – 6425 (+20)

— Дятьковский район – 2854 (+1)

— Карачевский район – 2135 (+4)

— Клинцы – 1940

— Стародубский район –1679 (+3)

— Новозыбков – 1676 (+9)

— Трубчевский район –1610 (+6)

— Навлинский район – 1572 (+2)

— Выгоничский район – 1384 (+8)

— Жуковский район – 1396

— Унечский район – 1288 (+9)

— Брасовский район – 1261(+5)

— Почепский район – 1087 (+3)

— Комаричский район – 1105 (+13)

— Мглинский район – 1002

— Климовский район – 958

— Погарский район – 923(+4)

— Фокино – 905

— Клетнянский район – 939

— Дубровский район – 831

— Сельцо – 804 (+3)

— Суземский район – 705

— Клинцовский район – 664 (+1)

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 561 (+7)

— Гордеевский район - 553

— Севский район – 442 (+4)

— Красногорский район – 456

— Жирятинский район – 241

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 99.

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