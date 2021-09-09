В Навлинском районе в ДТП погиб водитель и пострадали две пассажирки

По факту ДТП проводят проверку Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе днем 9 сентября неподалеку от поселка Красный бор столкнулись три легковых автомобиля. Авария случилась около 15.45 на 385 километре автодороги М-3 Украина, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны Навля в сторону Брянска. Он отвлекся от управления транспортным средством. В итоге машина пересекла дорогу на сплошной линии и выскочила на встречную полосу движения. Этим он создал помеху для движения встречного автомобиля «Тойота» под управлением 38-летнего водителя. Он, чтобы избежать столкновения, съехал на правую обочину и врезался в стоящий автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 69-летний водитель.

- Водителя «Лады Калина» госпитализировали, -говорят в Госавтоинспекции. – Мужчина умер в больнице. 69-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» и 64-летняя пассажирка автомобиля «Toйота» госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП проводят проверку. Рассматривают вопрос о заведении уголовного дела.

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