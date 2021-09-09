Родители учеников лицея №27 в Брянске пожаловались на поборы

Сборы добровольные, но у тех, кто против, могут быть проблемы с учебой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Родители учеников брянского лицея №27 жалуются на поборы. Они каждый месяц сдают по 500 рублей. Сборы добровольные. Но у тех, кто против, могут быть проблемы с учебой. - Эту сумму сдают все ученики нашего класса, кроме одного человека, - рассказала «КП-Брянск» мама пятиклассника из лицея №27. – Многодетные договорились сдавать по 300 рублей. Я не против сдавать эту сумму, так как мне нравится наш лицей. По сравнению с другими школами, у нас хорошая мебель, чистые туалеты, нормальный ремонт в классах и коридорах. Но несогласных на такие траты в лицее тоже не любят. Есть мнение, что напротив фамилии такого ученика ставят «галочку». И учитель может снизить оценки. \ - Учебники детям выдают вполне приличные, - говорит родительница. - В этом году выдали абсолютно новые учебники по географии и биологии. Обещали докупить недостающие книги по обществознанию. На спортивный инвентарь мы ни разу не сдавали деньги. Директор лицея №27 Игорь Афонин находится под следствием. Его и двух заместителей руководителя подозревают в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей. По версии следствия, директор устроил на работу в лицей «мертвых душ». Сотрудники по факту не работали, а деньги получали руководители, а потом делили между собой.

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