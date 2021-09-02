Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 162 жителя региона, выздоровели 222 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 60905 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56552 жителей области, умерли 1145 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 724555.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 90 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 20 заболевшими. На третьем месте – Дятьковский район. Здесь зафиксировали 14 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 16 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 сентября 2021 года:

— Брянск – 23106 (+90)

— Брянский район – 6362 (+20)

— Дятьковский район –2820 (+14)

— Карачевский район – 2121 (+8)

— Клинцы – 1907

— Стародубский район – 1659

— Новозыбков – 1656

— Трубчевский район – 1594 (+2)

— Навлинский район – 1562 (+5)

— Выгоничский район –1374 (+1)

— Жуковский район – 1383

— Унечский район – 1270 (+2)

— Брасовский район – 1255 (+4)

— Комаричский район – 1076 (+7)

— Почепский район – 1076 (+2)

— Мглинский район – 996

— Климовский район – 947 (+1)

— Погарский район – 908

— Фокино – 891

— Клетнянский район – 928 (+1)

— Дубровский район – 826 (+2)

— Сельцо – 787 (+2)

— Суземский район – 705

— Клинцовский район – 654

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 549

— Гордеевский район – 539

— Севский район – 437 (+1)

— Красногорский район – 445

— Жирятинский район – 231

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 99.