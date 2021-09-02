Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 162 жителя региона, выздоровели 222 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 60905 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56552 жителей области, умерли 1145 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 724555.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 90 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 20 заболевшими. На третьем месте – Дятьковский район. Здесь зафиксировали 14 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 16 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 сентября 2021 года:
— Брянск – 23106 (+90)
— Брянский район – 6362 (+20)
— Дятьковский район –2820 (+14)
— Карачевский район – 2121 (+8)
— Клинцы – 1907
— Стародубский район – 1659
— Новозыбков – 1656
— Трубчевский район – 1594 (+2)
— Навлинский район – 1562 (+5)
— Выгоничский район –1374 (+1)
— Жуковский район – 1383
— Унечский район – 1270 (+2)
— Брасовский район – 1255 (+4)
— Комаричский район – 1076 (+7)
— Почепский район – 1076 (+2)
— Мглинский район – 996
— Климовский район – 947 (+1)
— Погарский район – 908
— Фокино – 891
— Клетнянский район – 928 (+1)
— Дубровский район – 826 (+2)
— Сельцо – 787 (+2)
— Суземский район – 705
— Клинцовский район – 654
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 549
— Гордеевский район – 539
— Севский район – 437 (+1)
— Красногорский район – 445
— Жирятинский район – 231
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 99.