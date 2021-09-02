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Общество2 сентября 2021 10:00

Жителям Брянской области разрешили ходить на футбол и проводить массовые мероприятия

В регионе смягчили коронавирусные ограничения
Марина АНТОНОВА
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Фото: персс-служба Брянской городской администрации.

Фото: персс-служба Брянской городской администрации.

Жителям Брянской области разрешили ходить на футбольные матчи и проводить массовые мероприятия. В среду, 1 сентября, губернатор внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. Документ опубликовали на офицциальном сайте областного правительства.

Зрелищные и публичные мероприятия разрешили проводить для 150 человек. Перед этим его нужно согласовать с Роспотребнадзором. На спортивных и физкультурных соревнованиях может присутствовать до 500 зрителей.

Изменения в постановление уже вступили в силу.

Напомним, больше всего от коронавирусных ограничений страдали футбольные болельщики, которые могли смотреть игры родной команды только в прямом эфире. Не было поддержки зрителей и у брянских футболистов. Хотя в других городах зрителей на футбол в этом сезоне пускали, несмотря на коронавирус.

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