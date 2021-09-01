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Общество1 сентября 2021 15:25

Брянские власти попросили снять запрет на эксплуатацию здания музыкальной школы №2

По информации мэрии, 31 августа в доме №221/1 на улице Калинина устранили все нарушения
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске городские власти попросили снять запрет на эксплуатацию здания музыкальной щколы №2. К 31 августа в доме №221/1 на улице Калинина устранили все нарушения.

- Брянская городская администрация направила в прокуратуру города обращение об отзыве искового заявления о запрете эксплуатации здания, - говорят в пресс-службе мэрии. - Обращение о снятии обеспечительных мер, принятых в связи с исковым заявлением, было также направлено в суд.

Для родителей, которые не хотят переезжать в новое здание, учебные комнаты и актовый зал предоставят в школе №9. В ней смогут заниматься около 200 воспитанников детской школы искусств.

Директор образовательного учреждения отметила, что занятия в новом учебном гоуд начнутся в штатном режиме. Большинство воспитанников, порядка 1300 человек, будут заниматься в привычных помещениях.

От здания на улице Калинина отказываться не собираются. Здесь смогут учиться ребята из микрорайонов Соловьи и Речной.

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