Брянская область получила еще 20 школьных автобусов

В обновленном школьном автопарке работают 305 автобусов, которые перевозят больше 7 тысяч школьников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские учреждения образования получили еще 20 школьных автобусов. 7 автобусов – Брянская автоколонна 1403. В среду, 1 сентября, на площади Ленина губернатор Брянской области Александр Богомаз вручал ключи, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В обновленном школьном автопарке работают 305 автобусов, которые перевозят больше 7 тысяч школьников.

А Брянская автоколонна получила ключи от автобусов, которые будут курсировать по социально-значимым маршрутам Брянского, Выгоничского, Жирятинского районов и города Сельцо.

- За три года регион купил 466 автобусов на 2 миллиардов рублей, - напоминают в пресс-службе правительства Брянской области. - Полностью обновлен парк Брянского городского пассажирского предприятия и более чем на 50процентоав парк в районах.

Кроме того, на обновление пассажирского транспорта из областного бюджета выделили 340 миллионов рублей. Из них почти 40 израсходовали на первую партию. Остальные 300 пойдут на закупку 32 автобусов большого класса, специально для областного центра.

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