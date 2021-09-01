В брянской Навле открыли новый корпус школы

В Навлинской школе учатся 120 детей. Фото: РИА "Стрела".

В брянской Навле 1 сентября открыли новый корпус общеобразовательной школы. Объект возвели меньше чем за год по региональному проекту «Современная школа». В новой школе есть все необходимое для учебного процесса, в том числе и интерактивное оборудование, сообщает «Брянская губерния».

В Навлинской школе учатся 120 детей. Раньше они занимались в маленьком старом здании. В нем не было оборудованного спортзала, а в столовую ходили через улицу. Занятия проводили в две смены.

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