Брянское отделение Сбербанка сообщает: оплата квитанций ООО «РИРЦ» стала проще

Фото: Сбербанк.

Брянское отделение Сбербанка сообщает: с сентября текущего года упрощается сценарий платежа за коммунальные услуги и капитальный ремонт по квитанциям ООО «РИРЦ».

Если ранее абонент получал два идентификатора (один – для платежа за коммунальные услуги, другой – за капитальный ремонт), то теперь – один. Он содержит оба платежа.

То есть теперь на квитанции – общий лицевой счет. Во время оплаты (на сайте или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в банкомате Сбербанка), выбрав получателя «РИРЦ г. Брянск» или «РИРЦ Брянская область», нужно ввести номер этого счета.

И вы увидите, сколько начислено за квартплату и сколько – за капитальный ремонт. Как и ранее, вы сможете скорректировать сумму платежа и ввести показания счетчиков.

Оплатить можно и по QR-коду – в него уже «зашит» общий лицевой счет.

Управляющий Брянским отделением ПАО Сбербанк Игорь Ермолин:

«Возможность оплатить обе квитанции в один платеж реализована для упрощения процесса оплаты. Вместе с тем, данное изменение в документах ООО «РИРЦ» никак не влияет на прежний порядок расчетов, который позволяет абоненту самостоятельно корректировать сумму платежа и вводить показания счетчиков. Надеемся, удобство нововведения оценит каждый, когда с его помощью высвободит ранее затрачиваемое на рутинные операции время».

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