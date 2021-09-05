Брянские активисты установили памятник погибшим бойцам 11-й армии

Новый памятник установили павшим солдатам 11-ой армии 273 стрелковой дивизии при освобождении Брянщины в августе 1943-го. Фото: vk.com, "Белые Берега".

В Брянском поселке Белые Берега 4 сентября установили новый памятник павшим солдатам 11-й армии 273 стрелковой дивизии при освобождении Брянщины в августе 1943-го. Об этом сообщили в соцсети «Вконтакте» публичного сообщества «Белые Берега».

Жители поселка поблагодарили водителя лесовоза Артема Волкова, именно он помог доставить и установить тяжелый памятник.

- 4 сентября, был установлен новый памятник бойцам 11-й армии 273 стрелковой дивизии погибшим при освобождении Брянской области в августе 1943 года. Огромное спасибо всем тем, кто оказывал нам помощь в этом нелегком и важном деле. Вечная память героям! – написали жители поселка на странице сообщества.

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